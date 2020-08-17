بث مباشر مباراة الأهلى وأسوان الدورى المصرى كورة أون لاين

يدخل فريق أسوان تحت القيادة الفنية لأحمد كشري، اختباره الثالث مع المدير الفني الجديد، طامحاً إلى انتزاع نقطة ثمينة من المارد الأحمر لدعم موقفه في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الإخفاق أمام مصر المقاصة والخسارة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع نادي مصر في الجولة الأخيرة.

كما حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان

على التواجد في القاهرة قبل المباراة بـ 48 ساعة، لدعم ومساندة الفريق في اختباره الصعب.

يعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، حيث يغيب محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير بداعي الإصابة، فيما عاد ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية، وبالطبع سيغيب عن القائمة رمضان صبحي بعد

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انتهاء علاقته بالنادي الأهلي وشريف إكرامي.

ويسعى أسوان للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، فلا بد أن يصب جل تركيزه على هذه المواجهة المهمة، لاسيما أن الفريق في خطر فالمركز الذي يتواجد فيه غير أمن، لذا مهدد بالرجوع للخلف إذ انهزم وانتصر بعض الفرق التي خلفه.

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