يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي واسوان بث مباشر الدورى المصرى

ويستعد الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد اشليخ بعد تماثلهما للشفاء من الأصابة التى لحقت بهما مؤخراً ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمود متولي ومحمد هاني وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

نادي أسوان صاحب المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من

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19 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 لقاءات، وكانت آخر لقاءات الفريق في الدوري أمام نادي مصر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ويبحث فريق أسوان عن الخروج ولو بنقطة وحيدة أمام الشياطين الحمر المتصدر، بينما يبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز حتي يستعيد الثقة قبل مباراة الديربي أمام الغريم المعتاد نادي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم السبت 22 أغسطس 2020.

يتربع الشياطين الحمر كالعادة على جدول الترتيب بالقمة برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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