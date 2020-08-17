يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي واسوان بث مباشر الدورى المصرى

ويستعد الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد اشليخ بعد تماثلهما للشفاء من الأصابة التى لحقت بهما مؤخراً ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمود متولي ومحمد هاني وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.
نادي أسوان صاحب المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من
يتربع الشياطين الحمر كالعادة على جدول الترتيب بالقمة برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.
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