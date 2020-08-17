وزير الشباب: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية الحديثة

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية الحديثة، وأن التحدى الآن هو البناء والتشييد، مشيراً إلي أن نادي ماتريكس الرياضي بالغربية إضافة للمنظومة المصرية الشبابية والرياضية، وتحقق ذلك من خلال إنشاء نادى بالمنطقة اللوجستية. كما أن المحافظة يوجد فيها نادى طنطا، وقريبا سيكون بها نادى آخر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصجفي الذي عقد بنادي ماتريكس الرياضي عقب تفقد المنطقة التجارية واللوجيستية بالغربية بمشاركة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور إبراهيم عشماوي ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و

اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا.ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مشروع المنطقة اللوجيستية يبرهن على نجاح مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الذي شارك فيه المهندس اشرف دوس، وقدم خلاله تفاصيل هذا المشروع، كذلك يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، ويساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويعد ذلك أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،خلال كلمته، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجيستية تم إنشاؤها بالتعاون بين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.من جانبه، قال المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج والمشارك بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، إن المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا» تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.