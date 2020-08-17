كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة نادي مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى.. محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط

الدفاع.

إسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط. كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل في خط الهجوم.