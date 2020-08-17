يلتقى فريق الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نظيره أسوان على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيدالفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
نادي أسوان في لقاء بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020 على ستاد القاهرة في تمام
يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.
لمشاهدة مباراة الأهلى وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الأهلى وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )
تجدون هنا ( مباراة الأهلى واسوان بث مباشر )
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مبارة الأهلى واسوان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.