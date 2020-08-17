بث مباشر | مشاهدة مبارة الأهلى واسوان اليوم

يلتقى فريق الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نظيره أسوان على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد

الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

نادي أسوان في لقاء بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020 على ستاد القاهرة في تمام

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الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.

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لمشاهدة مباراة الأهلى وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

تجدون هنا ( مباراة الأهلى واسوان بث مباشر )