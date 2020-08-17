شاهد.. مباراة الاهلي وأسوان في الدوري

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وأسوان ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الممتاز. تنطلق مباراة الأهلي وأسوان في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت. يدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، وهو يسعي لتعويض سقوطه في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي في الجولة الماضية. سقوطه في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي في الجولة الماضية. ويعاني الأهلي من تراجع واضح للفريق الأحمر منذ استئناف النشاط. Advertisements وتأثر الأهلى بأزمات رحيل نجومه وآخرهم رمضان صبحى الذى رفض البقاء مع الفريق الأحمر وهو نفس حال الثنائى شريف إكرامى وأحمد فتحى اللذين رفضا التجديد بينما رفض الأهلى تجديد عقد حسام عاشور. بينما رفض الأهلى تجديد عقد حسام عاشور. ويغيب عن الأهلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف بجانب سعد سمير وكريم وليد نيدفيد ومحمد محمود للإصابة بينما يعود ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ من الإصابة وأيمن أشرف من الإيقاف. في المقابل يدخل الفريق الاسواني المباراة وهو في المركز الثالث عشر، ويسعي الفريق لتحقيق مفاجأة تساعده علي الابتعاد خطوة أخري من شبح الهبوط الي الدرجة الثانية، في ظل تقارب النقاط بينه وبين منافسيه.

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