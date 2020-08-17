شاهد.. مباراة انترميلان الايطالي وشاختار الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة انترميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة حصرياًعبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.
كان انترميلان قد نجح في التأهل الي نصف النهائي على حساب باير ليفركوزن الألماني، فيما تأهل الفريق الأوكراني علىحساب بازل السويسري في مباريات ربع نهائي البطولة والمقامة في المانيا.
ويبحث أنتونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، للتاهل الي المباراة النهائية ومواجهة اشبيلية الاسباني الذي تغلب مساء أمس علي مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.
ويأمل انترميلان في تحقيق لقب البطولة للعودة مرة أخري الي واجهة الكرة الأوروبية بعد غياب طويل.
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