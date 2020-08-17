بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري، لحساب الجولة 20، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

تقام مباراة الاهلي وأسوان على ملعب القاهرة الدولي، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق “محمد الكواليني”.

وتعادل الاهلي قبل 3 أيام على ملعبه الجديد “استاد الاهلي” أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، إلا أن بيراميدز لم يستفد من تلك الفرصة لتقليص فارق النقاط ولو قليلاً، وسقط هو الآخر في فخ التعادل 2/2 مع طلائع الجيش ليلة أمس الأحد.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 53 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز الثاني، وللشياطين الحمر مباراة أقل، أما أسوان فيحتل المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أول مراكز الهبوط.

ولم يحقق أسوان أي نتيجة إيجابية في آخر خمس مباريات له أمام الأهلي بمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث خسر جميع المواجهات، كان آخرها يوم 5 أكتوبر الماضي بخماسية لهدف على ملعب أسوان.

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