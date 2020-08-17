المغربي نايف أكرد يسجل في أول مباراة مع رين بعد انضمامه بـ48 ساعة

نجح المدافع المغربي نايف أكرد، المنتقل حديثا لفريق رين الفرنسي، في وضع أولى بصماته مع فريقه الجديد، حينما سجل أولى أهدافه مع رين، بعد 48 ساعة فقط من إتمام الصفقة، خلال مواجهة نيس الودية.

وأعلن نادي رين الفرنسي، يوم الجمعة الماضي عن تعاقده مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، قادما من فريق ديجون الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن قيمة الصفقة قد وصلت إلى 4 مليون يورو، حيث يسعى فريق رين لتدعيم صفوفه، بعدما نجح في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، عقب احتلاله المركز الثالث بالدوري الفرنسي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ رين بدوري الأبطال، لذلك بدأت إدارة النادي في ضم لاعبين جدد، وأبدى فلوريان موريس المدير الرياضي للفريق سعادته بإتمام الصفقة قائلا: “نحن سعداء للغاية بتوقيع نايف، إنه أحد الصفقات التي حددناها مع المدرب جوليان ستيفان في قلب الدفاع”.

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وأضاف: “إنها فرصة عظيمة لنا أن يكون لدينا هذا اللاعب الذي سنواصل تطويره، والذي سيكون جاهزًا للعمل على الفور”.

وتحدث نايف، الفائز بأمم أفريقيا للمحليين رفقة منتخب بلاده المغرب عام 2018، عن مواصلة مشواره الاحترافي بنجاح، في تصريحات مع الموقع الرسمي لفريق رين قائلا: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي رين، إنه النادي الذي احتاجه لاتخاذ خطوة للأمام”.

وتابع: “لقد تمكنت من مناقشة الأمر مع جوليان ستيفان قبل وصولي ، وقد أغراني بمشروع الفريق، لا أطيق الانتظار لمقابلة المجموعة ، لأتمكن من التدريب مع زملائي وبالطبع لاكتشاف دوري أبطال أوروبا “.

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