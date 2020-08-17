بعرض خرافي.. بيراميدز يتحرك بقوة لشراء عقد نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

تحرك مسئولو نادي بيراميدز، من أجل شراء عقد، لاعب خط وسط فريق الزمالك “فرجاني ساسي” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة مسئولو النادي بتدعيم الفريق بلاعبين من العيار الثقيل.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أن هناك مفاوضات بالفعل مع وكيل أعمال “فرجاني ساسي”، وهو التونسي “مهند عون”، من أجل شراء عقد اللاعب الذي يتبقي فيه موسمًا واحدًا مع الزمالك.

ويخشى مسئولو الزمالك من قدرات بيراميدز المالية في إقناع فرجاني بالرحيل عن الفريق الأبيض، خاصة أن عقده السنوي كبير للغاية، والنادي حتى الآن فشل في إقناع اللاعب بتخفيض مطالبه أو إبرام عقد جديد بنفس الشروط الحالية.

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ويتقاضى فرجاني ساسي في الموسم الحالي من الزمالك مبلغ يصل إلى مليون و 700 ألف يورو سنويًا، حيث يعتبر اللاعب الأكثر راتبا في الفريق الأبيض، منذ انتقاله للنادي في الموسم الماضي قادمًا من نادي النصر السعودي.

وعرض مسئولو بيراميدز على فرجاني ساسي التوقيع لمدة ثلاث مواسم بمبلغ يتخطى قيمة عقده مع الزمالك بأكثر من نصف مليون يورو سنويًا، حيث سيحصل على 2.2 مليون يورو في الموسم الأول تزيد 100 ألف يورو في الموسم الثاني، على أن يتقاضى 2.5 مليون يورو في الموسم الثالث، وهو العرض الذي أغرى اللاعب ووكيل أعماله، لكن تم تأجيل الأمور التفاوضية حاليًا انتظارا لمعرفة موقف إدارة النادي الأبيض.

وكان رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، قد رفض فكرة التفريط في فرجاني ساسي خلال الصيف القادم، مؤكدًا بأنه لن يبيع اللاعب لنادي بيراميدز، وسيتم تجديد عقده رسميا خلال الفترة المقبلة.

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