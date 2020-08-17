بفرمان من لجنة التخطيط.. حارس جديد ينضم للاهلي في الميركاتو الصيفي

قررت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، برئاسة “محسن صالح” التعاقد مع حـارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل شريف إكرامي بشكل رسمي، عن صفوف القلعة الحمراء.
وقال مصدر داخل الاهلي، أن لجنة التخطيط بالنادي، استقرت على ضم حارس جديد، وتبحث في أبرز الخيارات المتاحة، داخل أندية الدوري المصري.
وأكد المصدر، أن حارس مرمى إنبي الشاب “محمود جاد“، صاحب الـ23 عامًا، من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف الاهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف، أن المرشح الثاني هو حارس مرمى فريق الانتاج الحربي “عامر عامر“، والذي ينال إشادة خاصة وتزكية من جانب رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” منذ مباراة الفريقين في الموسم الماضي.
ويضم الاهلي بين صفوفه كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لكن هناك رغبة في ضم حارس قوي أيضا.
وأكد المصدر، بأن رغبة ضم حارس جديد بسبب تواضع مستوى “علي لطفي” الحارس الثاني للأهلي، وقلة خبرات الصاعد “مصطفى شوبير”، وحاجة الفريق لضم أحد العناصر المميزة في هذا المركز تحديدا.
والجدير بالذكر، أن المدير الفني لفريق الاهلي “رينيه فايلر“، كان قد تحفظ على ضم حارس جديد، لكن لجنة التخطيط ترى أنه من الأفضل تدعيم هذا المركز في ظل المنافسات العديدة للمارد الأحمر في مختلف البطولات المحلية والقارية.
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