أخبار النصر| رسالة عاجلة إلى الإدارة بعد اقتراب ضياع الدوري السعودي!

أصبح نادي النصر قاب قوسين أو أدنى من خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما أصبح الفارق 9 نقاط مع نادي الهلال صاحب الصدارة، وذلك قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويرى الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، أن إدارة النصر عليها تعيين إداري فني يساعد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، في عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أرى أنّ فريق النصر بحاجة ماسة وعاجلة إلى إداري فني مع فيتوريا .. هل تؤيدني ؟ من تُرشّح ؟”.

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وأكد الإعلامي، المعروف بانتماءه لنادي النصر، أن كل اللاعبين القدامى المختلف عليهم غير مرغوب بهم للعمل في هذه المهمة.

ويتواجد الهلال حاليا في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وسيضمن الزعيم لقب المسابقة في حالة فوزه بالجولة المقبلة، بشرط خسارة العالمي في مواجهته أمام التعاون.

وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة، ويتجمد رصيد النصر عند 51 نقطة، ليصبح الفارق بينهما 12 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الدوري السعودي، ويُتوج الزعيم رسميا باللقب.

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