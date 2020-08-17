أخبار الهلال| لقب الدوري السعودي يقترب من الزعيم

اقترب نادي الهلال من حسم بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، للمرة السادسة عشر في تاريخه، وذلك قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، حيث يواجه الفريق الأزرق في الجولة الـ26 المقبلة منافسه أهلي جدة على ملعب الأخير.

ويتواجد الهلال حاليا في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وسيضمن الزعيم لقب المسابقة في حالة فوزه بالجولة المقبلة، بشرط خسارة العالمي في مواجهته أمام التعاون.

وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة، ويتجمد رصيد النصر عند 51 نقطة، ليصبح الفارق بينهما 12 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الدوري السعودي، ويُتوج الزعيم رسميا باللقب.

هذا لأنه في حالة هزيمة الهلال بالمواجهات المتبقية له بعد ذلك، وفوز النصر في جميع المباريات المتبقية له، فإنه وقتها سيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وستحسم قاعدة المواجهات المباشرة اللقب لصالح الهلال، بعد خسارته من النصر 1-2 في الدور الأول، وفوزه 4-1 في الدور الثاني.

لكن مع تحقيق النصر للفوز على التعاون، فإن حسم الدوري السعودي سيتم تأجيله إلى الجولات المقبلة، كما أن الهلال لن يجد سهولة في الفوز على الأهلي، رغم فوزه في مواجهة الدور الأول 3-1، خاصة وأن النادي الجداوي سيدخل المباراة للفوز من أجل تعزيز وجوده في المركز الثالث ووصوله لدوري أبطال آسيا دون تصفيات تمهيدية.

..