رياضة | حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق بيراميدز فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية أشارت على رغبة فريق بيراميدز فى التعاقد مع النجم التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق.

ويرفض مسؤولي نادى الزمالك بيع فرجانى ساسي خاصة أن اللاعب يُعد ضمن اللاعبين الأساسيين وركائز الفريق خلال السنوات الماضية ومن الصعب الإستغناء عن خدماته.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة خلال الجولة الماضية ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله اللاعب الشاب حسام أشرف فى الدقائق الأخيرة.