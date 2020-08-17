رياضة | كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى.. Advertisements محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع. اسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط. كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل في خط الهجوم.

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