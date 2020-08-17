رياضة | مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة مانشستر سيتي، في الوقت الحالي مصير الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد الإخفاق الأوروبي والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد جوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني، وعلى الرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن جوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام.

وتابعت الصحيفة أن جوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

واضافت الديلي ميل بأن جوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا وهو ما ينفي الأخبار المتداولة بان السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لجوارديولا.