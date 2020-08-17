رياضة | الخطيب يصدر قرارا جديدا بشأن أزمة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يصدر قرارا جديدا بشأن أزمة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على رفض فكرة عودة رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، خصوصًا في ظل عدم رغبة اللاعب في ذلك.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الأربعاء الماضي، أن رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز مع بداية الموسم المقبل ورفضه الاستمرار مع القلعة الحمراء.

ووفقا لبعض الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأحمر رفض تدخل رجال أعمال عرضوا تحمل راتب رمضان صبحي سنويًا، وعرض رجال الأعمال وصول راتب رمضان صبحي إلى 27 مليون جنيه سنويًا، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب الخطيب، على اعتبار أن اللاعب حسم رغبته من البداية.

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وقال موقع "إكزامينر لايف" البريطاني، إنّ الأوقات "البائسة" لرمضان صبحي مع هيدرسفيلد تاون تقترب من كلمة النهاية، مضيفًا في تقريره: "قصة الانتقال المحتمل الذي يقلب الأمور رأسا على عقب للاعب البالغ من العمر 23 عاما أصبح مثار حديث الكرة المصرية هذا الصيف".

وأضاف الموقع البريطاني: "لم يكن رمضان صبحي لائقًا مع هيدرسفيلد منذ الانضمام إليه من ستوك ستي عام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين إسترليني. وقضى آخر 20 شهرًا معارا إلى الفريق الذي تعرعرع فيه، الأهلي عملاق القاهرة، وتدخل نادي بيراميدز لشراء رمضان صبحي مقابل 4.8 ملايين إسترليني لمدة 3 مواسم".

وأشارت التقارير القادمة من انجلترا هيدرسفيلد أنه لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من بيراميدز مطالبا بعودة اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الإنجليزي الذي يدربه كارلوس كوربيران في نهاية الأسبوع.