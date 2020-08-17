رياضة | صراع تركي على ضم محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع تركي على ضم محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنضم فريق جالطه سراي التركي لبيشكتاش وطرابزون سبور في صراع من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الذي كان معارا لصفوف بيشكتاش في الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية فإن النني تم عرضه على جالطه سراي من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

يذكر أن طرابزون سبور قد طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ولحدة مع وجود محاولات من جانب مسئولي بيشكتاش من أجل مد الإعارة لمدة موسم إضافي أيضا.

وقدم النني خلال مشاركته مع بيشكتاش مستوى مميز للغاية ليجذب أنظار الأندية التركية إليه بعد الأداء الجيد والمميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية.