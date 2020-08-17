رياضة | أوباما يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباما يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وغاب أوباما عن مباريات الفريق الأخيرة فب بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.