رياضة | رعب في الزمالك بسبب مفاوضات بيراميدز مع نجوم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رعب في الزمالك بسبب مفاوضات بيراميدز مع نجوم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة من القلق داخل أروقة نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة بعد اقترب بيراميدز من التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، عقب رفض صاحب الـ 23 عاما، الاستمرار مع الأهلي بسبب العرض المغري الذي حصل عليه من الفريق السماوي بواقع 33 مليون جنيه مصري سنويا لمدة 3 مواسم.

وقرر مسئولي نادي الزمالك رفع قيمة العروض المالية المقدمة للثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من أجل تمديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وتسعى ادارة الابيض إنهاء الملف سريعا خوفا من رحيل الثلاثي ساسي وأوباما وعبد الله جمعة إلى بيراميدز في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي قام بها مسئولي الفريق السماوي مؤخرا وخطفوا رمضان صبحي من الأهلي.

ويعد الثلاثي فرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لأنهما من الركائز الأساسية في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون.