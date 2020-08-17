رياضة | مدير الكرة ببتروجت: قادرون على الصعود للممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببتروجت: قادرون على الصعود للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق حماد، مدير الكرة لبتروجت، أنه تم وضع برنامج لفترة إعداد الفريق، وتجهيزة الفترة المقبلة مشيرا إلي أن لديهم مباراتين ودتين يوم 22و30أغسطس الجاري، على أن تكون فترة الراحة يوم الثلاثاء مطلع سبتمبر المقبل.

وصرح حماد لـ "الخليج 365 الرياضي" أن الفريق البترولي، سيخوض معسكر خلال الفترة من 2 لـ 7 سبتمبر المقبل ، يلية مباراتين ودتين 6و7سبمتبر. ثم راحة أخري للفريق، قبل العودة بالتمرينات لإستئناف الدوري بالقسم الثاني .

وأكد: 'أن بتروجت قادرا علي الصعود في الموسم الحالي ،رغما عن أن سيراميكا والداخلية لديهم القدر أيضا علي فرصة الصعود ،ولكن المنافسة بين الثلاث فرق قوية جدا ،وتحتاج لبذل جهد لأنهم الأقرب للصعود .

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وأضاف :'أن عودة الدوري لمصلحة جميع الفرق ،وليس بتروجت فقط ،موضحا أن علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت أستغني عن12 لاعبا وضم لاعبين جدد للفريق .

وتابع:'عودة الدوري بالرغم من أنها جيدة لجميع الفرق وكافة اللاعيبة ألا أنها عائق علي الجميع بسبب ضغط الأندية في التجهيزات للموسم القادم .كنا نعتقد علي الأقل وجود فاصل بين الموسمين لإستعداد الأندية واللاعيبة .

أختتم تصريحاته :'بالإشادة بالجهاز الفني علي فترة الإعداد الجيدة، وتعاونة بكافة الإلتزامات لدي الفريق ،والمجهود المتميز.