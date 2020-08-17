رياضة | عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة والمُعار إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم، سوف يتغير في الساعات القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تشير إلى رغبة نادي برشلونة في التخلص من اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الا أن الظروف التي يعيشها النادي قد تغير كل شئ.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم البرازيلي سوف يكون طرف أساسي في المشروع المنتظر في برشلونة الفترة المقبلة، وذلك عقب إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق للعملاق الكتالوني.

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وينتهي عقد كوتينيو في الكامب نو عام 2023، وسط رغبه كبيرة لدي أندية أرسنال الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وكان نادي برشلونة قد حدد مبلغ 80 مليون يورو لبيع اللاعب في الميركاتو الجاري، لكن هذا المبلغ قابل للنقص في حال رغبه بارتوميو في التخلص من اللاعب.

ومن جهه أخري يرغب بايرن ميونيخ الألماني في الاحتفاظ بخدمات اللاعب عن طريق شراء عقدة، حيث يملك النادي البافاري إمكانية شراء عقد اللاعب مقابل 120 مليون يورو، وهو ما يحاول تخفيضه الفريق الألماني ألى 60 مليون يورو لاتمام الصفقة.

يذكر أن كوتينيو ينتظرة مواجهة صعبة رفقة بايرن ميونيخ، أمام ليون الفرنسي، في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .