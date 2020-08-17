رياضة | المنيا يعلن خطة المرحلة الثانية من معسكر الإعداد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المنيا يعلن خطة المرحلة الثانية من معسكر الإعداد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال شديد قناوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا، إن معسكر الإعداد الداخلي والذي انطلق بفرع النادي بالمنيا الجديدة، يسير بشكل جيد، وجميع اللاعبون ملتزمون من خلال التدريبات التي تجرى على فترتين في السادسة صباحاً، والسادسة مساءاً، لرفع معدلات اللياقة البدنية.
وأشار قناوي إنه يتم التدريب على الرمال بالجبل، على أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يوم الجمعة.
وأشار قناوي إنه يتم التدريب على الرمال بالجبل، على أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يوم الجمعة.
وأضاف المدير الفني أنه سوف يتم التجمع مرة أخرى يوم السبت القادم ويستكمل المعسكر يوم الاحد والاثنين والثلاثاء بالتدريب على فترتين، ثم الأربعاء والخميس والجمعة تدريب على فترة واحدة.