رياضة | المنيا يعلن خطة المرحلة الثانية من معسكر الإعداد بالقسم الثاني

وأشار قناوي إنه يتم التدريب على الرمال بالجبل، على أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يوم الجمعة.



وأضاف المدير الفني أنه سوف يتم التجمع مرة أخرى يوم السبت القادم ويستكمل المعسكر يوم الاحد والاثنين والثلاثاء بالتدريب على فترتين، ثم الأربعاء والخميس والجمعة تدريب على فترة واحدة.