رياضة | فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأحمد الشيخ، لاعب الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر يدرس الدفع بأحمد الشيخ أمام أسوان، من أجل تجهيزه للقاء القمة أمام الزمالك.

وعاد الشيخ لتدريبات للأهلي الجماعية، بعد تخلصه من الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال الفترة الماضية مع الفريق.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.