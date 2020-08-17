رياضة | 6 نجوم مرشحين للإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 نجوم مرشحين للإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل إقتراب رحيل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

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وأكدت شبكة سكاي إيطاليا أن يوفنتوس وضع قائمة نهائية من 6 مهاجمين من أجل التوقيع مع أحدهم هذا الصيف.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن القائمة ضمت كلاً من: ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي وراؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالإضافة إلى ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن القائمة النهائية ضمت أيضًا البوسني إيدين دزيكو نجم روما الإيطالي والبولندي أركاديوش ميليك نجم نابولي الإيطالي بالإضافة إلى دوفان زاباتا نجم هجوم أتلانتا.