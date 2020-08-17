رياضة | أزمة في اللجنة الأولمبية والاتحادات لانقطاع الكهرباء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة في اللجنة الأولمبية والاتحادات لانقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة لإنقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب عطل في "محول " الكهرباء.

تأكد مسئولو الاتحادات واللجنة الأولمبية أن المحول الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل وهو ما يعني استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل لثلاثة أسابيع يستمر فيهم تعطل العمل ويجب التعاقد لشراء محول جديد في الفترة الحالية من أجل إعادة الكهرباء.

الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية أخطرت وزارة الرياضة بالأزمة الحالية ولم يتم التحرك منذ أكثر من أربعة أيام في هذه الأزمة.

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وتسبب انقطاع الكهرباء في أزمة كبيرة في مقرات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وتعطل العمل بها وهو ما يعد أزمة كبيرة تهدد عمل الاتحادات في الفترة الحالية واستقرار النشاط الرياضي.

ويحتاج المحول الجديد لما يقرب من 300 ألف جنيه وهو ما يعتبر ضغط على ميزانية اللجنة الأولمبية.

تنتظر اللجنة الأولمبية منذ الأسبوع الماضي رد وزارة الرياضة الذي لم يحسم هذه الأزمة بالدعم المادي لشراء محول جديد.