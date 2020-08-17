رياضة | مدافع إشبيلية يحسم موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع إشبيلية يحسم موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد المدافع جيوليس كوندي من أبرز اللاعبين اللذين تناقلت وسائل الإعلام ، الإسبانية أسمائهم بشأن الانتقال الى ريال مدريد ، لخلافة الاسطوره سيرجيو راموس .

وساهم مدافع الفريق الأندلسي في قيادة فريقة للفوز علي مانشستر يونايتد الإنجليزي والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي .

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وحسم كوندي موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد علي هامش تصريحات نقلتها إذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية ، حيث قال " أريد الاستمرار في إشبيلية، أنا سعيد هنا " .

واضاف " في الوقت الحالي الحالي لا انظر إلى الاتجاه الآخر ، فقط أركز علي حسم اللقب مع إشبيلية، أعتقد أني سوف أبقي مومس أخر هنا ".

يذكر أن المدافع الفرنسي قد شارك رفقه إشبيلية خلال 29 لقاء سجل خلالها هدف وحيد وصنع مثله .