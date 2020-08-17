رياضة | الأهلي يجيب.. من يتحمل عقوبة كهربا ؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجيب.. من يتحمل عقوبة كهربا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصارد صحفية داخل النادي الأهلي، عن موقف الأحمر، من تحمل غرامة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق حال إقرارها بعد صدور قرار مبدئي بتغريم اللاعب مبلغ 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك.

غرامة كهربا في الأهلي

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا، على خلفية هروبه إلى نادي لأفيس البرتغالي قبل أن ينتقل منه للأهلي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق مع كهربا من قبل ضمه يقضي بتحمله قيمة أي عقوبة تفرض عليه بعد انتقاله للأهلي وذلك بالتنسيق مع نادي أفيس البرتغالي.

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وأكدت المصادر أن مسؤولي الزمالك ليس من حقهم، الاستئناف على رفض الفيفا إيقاف كهربا ،والاكتفاء بتغريمه ماديا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" قد أصدر قرارا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك.

وأقر الفيفا بإيقاف كهربا 6 أشهر حال عدم سداد المبلغ المذكور، خلال مدة أقصاها 45 يوم مع أحقية لاعب الأهلي بالطعن عليه.

الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم، كهربا قد رحل عن الزمالك في مايو الماضي، حيث انضم لنادي أفيس البرتغالي، قبل العودة للأهلي في يناير.