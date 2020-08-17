رياضة | فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات موسعة قيل موقعة أسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات موسعة قيل موقعة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة أسوان غدا الإثنين، في الجولة 20 بالدوري.

فمن المحتمل أن يتواجد حمدي فتحي في وسط الملعب، على حساب المالي أليو ديانج، إلى جانب الدفع بأحمد فتحي في الجبهة اليمنى على حساب محمد هاني.

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ويدرس المدرب السويسري الدفع بجونيور أجاي في مركز رأس الحربة على حساب مروان محسن، ودخول أحمد الشيخ للعب في مركز الجناح، ويعود أيمن أشرف لقلب الدفاع على حساب الغائب للإيقاف رامي ربيعة.

ويحسم فايلر قراره النهائي في المحاضرة الأخيرة للفريق، صباح غد، قبل خوض اللقاء مساء على ملعب القاهرة الدولي.

ويعتلي الأهلي جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة، دون خسارة حتى الآن، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.