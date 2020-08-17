شكرا لقرائتكم خبر عن ٨ ناشئين في مران الزمالك بأمر كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك سيف فاروق جعفر و أحمد عيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد اللاعبون الشباب بمران الزمالك المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وظهر الحماس على اللاعبين في التدريبات. و أثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على مستوى اللاعبين وطالبهم باستغلال الفرصة الفترة القادمة، ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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