كارتيرون يهتم بالجانب البدني في مران اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. واهتم الجهاز الفني بالجانب البدني.

وبدأ مران الفريق بالجري حول الملعب لمدة عشر دقائق ثم قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز المعاون أمير عبد العزبز وأحمد عبدالرؤوف وأحمد عصمت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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