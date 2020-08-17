شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينضم للتدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التدريبات الجماعية للزمالك المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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