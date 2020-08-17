شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وسموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة إنبي وسموحة بالتعادل السلبي بين الفريقين، التي أقيمت عصر اليوم الأثنين، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع انبي رصيده من النقاط إلى 26 في المركز السابع، ورفع سموحة رصيده إلى 27 في المركز السادس من جدول الترتيب.