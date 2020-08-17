شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للحراس في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية واستخدام صدادات لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي، حيث قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالاشادة بهم.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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