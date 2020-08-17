شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام المنتخب يراقب لاعبي انبي وسموحه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر طارق مصطفي المدرب العام لمنتخب مصر مباراة انبي وسموحة، والمقامة اليوم، الأثنين، باستاد بترسبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يأتي حضور المدرب العام للمباراة، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب، من أجل حصر العناصر المرشحة للدخول في الحسابات الفنية استعداد لأول توقف دولي.
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