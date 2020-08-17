شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: سحر الأهرامات يكسب في قرعة المونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير المقبل علي ان هناك اجتماع غدا للجنة المنظمة للمونديال بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لوضع الخطوط العريضة لمكان قرعة البطولة الجديد بعد نقله من متحف الحضارات بعين الصيرة إلي سفح الأهرامات ٥ سبتمبر المقبل ، وأشار لبيب إلي أن الجميع يعمل ليل نهار من أجل الخروج بأفضل شكل للاختبار التنظيمي الأول وهو حفل قرعة المونديال ، وأنه بعد دراسة عشرات الاماكن الرائعة والمغرية في مصر لم يستطيع مكان منافسة سحر وعظمة الاهرامات لاستضافة حفل قرعة حدث بحجم المونديال ، كما أن للمكان مزايا مختلفة ومتعددة في كل الأحوال.
وايضا كشف مدير البطولة عن زياراتين لوفدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد مطلع سبتمبر المقبل ، الاول للاطمئنان علي تفاصيل اماكن الإقامة والاعاشة والملاعب وأماكن التدريب وبعض الأمور الأخري ، كمان أن هناك وفد سيحضر خصيصا لحضور قرعة المونديال.
وأشار مدير البطولة إلي أن مصر تتطلع لخطف أنظار العالم في حفل القرعة ، واكد أن هناك اهتمام كبير أيضا بالاجراءات الاحترازية والوقائية.
علي صعيد آخر واصل منتخبنا تدريباته خلال معسكره المغلق بمدينة الغردقة بقيادة مدير الفني الاسباني بارندو استعدادا للمونديال ، وبدأ الخواجه مع لاعبيه برنامج أحمال تصاعدي خوفا من الإصابة خاصة بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.
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