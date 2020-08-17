شكرا لقرائتكم ١٩ لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للجونة.. وإستبعاد عبد الله مجدي لاصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.

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وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله مجدي من قائمة المباراة لاصابته بالكورونا حيث أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو اللاعب عبدالله مجدي وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة الجونة.

وعلى الفور تم استبعاد عبدالله مجدي وإخضاعه للعزل المنزلي والبدء في إعطاءه العلاج اللازم.

وفي سياق متصل أظهرت نتائج المسحة الأخيرة لفريق المقاصة استمرار إيجابية عينة الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، واللذين تم اكتشاف إصابتهما قبل لقاء الفريق أمام أسوان، ويواصل الثنائي الخضوع للعزل المنزلي وتلقى العلاج لحين تعافيهما من الإصابة بالفيروس.