شكرا لقرائتكم يوسف أوباما ينضم إلى تدريبات الزمالك استعدادا لخوض مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم يوسف إبراهيم أوباما مهاجم الزمالك، إلى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بمقر النادى، اليوم، الإثنين، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الأبيض تحضيراً لخوض مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية.

وأنهى "أوباما" برنامجه التأهيلي الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، وخضع اللاعب لأشعة رنين للمرة الثانية بعد إصابته فى العضلة الأمامية وأكدت سلامته وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات، وأطلع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على الأشعة وأكد للاعب أنه تعافى من الإصابة.

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ولم يشارك أوباما فى التدريبات بالأمس لتجنب المجازفة به حتى يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة، حيث يرفض جهاز الزمالك المغامرة باللاعب خاصة إن الجهاز الفني يرغب في تواجده مع الفريق في لقاء قمة الدورى أمام الأهلي المقرر له السبت المقبل، خاصة إن أي تعجل في عودة اللاعب قد يؤدى إلى حاجته لمدة أطول من أجل العودة إلى الفريق إلا إن بعد التأكد من تعافيه من الإصابة تم الدفع به فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا.

ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.