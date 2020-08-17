شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الإنتاج الحربي .. تعرف على تشكيل الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فريق الانتاج الحربي بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ملعب الجبل الأخضر، في مواجهة لن تنقصها الإثارة، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية فيما تمكن الإنتاج من انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، سيف الدين الجزيري وشكري نجيب.

فيما استمر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب عدم الجاهزية لإصابته بشد في العضلة الأمامية.

كما أعلن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي: في حراسة المرمى أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بالدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد حتى لاتضيع نتائج الفريق المتميزة بالدورالأول للمسابقة هباء.

فيما شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة إستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الاهلى وإيقاف مسلسل انتصاراته في أول ظهور لهم منذ ستة أشهر وسط ظروفهم الصعبة بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت الفريق .