شكرا لقرائتكم إنبي ضد سموحة .. التعادل السلبى يحسم نتيجة المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة إنبى وسموحة، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين ، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى دخلها الفريقان بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التوقف، فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول ترتيب الدورى، بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 27 محتلاُ المركز السادس كما رفع انبي رصيده للنقطة 26 محتلاً المركز السابع.

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بدأ إنبى اللقاء بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع : على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد، خط الوسط: عبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال، خط الهجوم: محمد شريف وفيستون وأحمد على، فيما جاء تشكيل سموحة مكون من:حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: أحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح، خط الوسط: أحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماه، خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن.

وجاءت معظم هجمات إنبى خلال أحداث اللقاء من خلال تحركات محمد شريف جناح الفريق البترولى، كما جاءت فرصة خطيرة للفريق وفى الدقيقة 35 أرسل علي فوزي الظهير الأيمن لإنبى تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى لداخل منطقة جزاء سموحة مرت من فوق رأس أحمد علي مهاجم إنبى لتضيع فرصة خطيرة للفريق البترولى فيما جاءت هجمات سموحة عن طريق تحركات صلاح محسن ولكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، فيما جاء الشوط الثاني متوسط المستوى وأنحصر اللعب في وسط الملعب ولم ينجح أي فريق في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الأخر.