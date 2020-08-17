شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يشكو من عدم وجود بديل لـ«العفيجى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن حلول للأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة يوم 22 أغسطس الجارى بالدورى، وذلك بسبب الغيابات المؤثرة داخل الفريق، والتى يأتى فى مقدمتها أزمة رمضان صبحى الذى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته رسميا مع الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب السويسرى اشتكى من عدم وجود بديل لرمضان صبحى قبل مواجهة القمة أمام الزمالك فى ظل عدم قناعته بمستوى محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق.

كما يفقد الفريق خدمات حسين الشحات بسبب الإصابة بعدما أجرى عملية الفتاق والتى تحتاج لوقت ليس بالقليل لكى يتعافى ويعود مجددا للمشاركة فى المباريات، ويفقد فايلر أحد أبرز اللاعبين فى الخط الأمامى وهو محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر وهو الأمر الذى وضعه فى ورطة كبيرة عقب استئناف النشاط الرياضى وخوض منافسات الدورى، فضلا عن باقى الإصابات التى ضربت الفريق مؤخرا وأصبحت شبحا يطارد لاعبى الفريق وتسببت فى حدوث حالة من الخوف داخل الجهاز الفنى خوفا من تأثيرها السلبى على حالة الفريق فى لقاء القمة، ويبحث فايلر عن بدائل فنية وخططية للغيابات بالشكل الذى يحافظ على ثبات الفريق خلال لقاء القمة التى تحولت الى صداع فى رأس الجهاز الفنى بسبب الظروف المعاكسة التى يعانى منها الفريق، وذلك من خلال البحث عن طريقة لعب جديدة تناسب توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة لتعويض الغيابات المؤثرة، بجانب الاعتماد على الكرات الطولية كأحد الحلول لهز شباك المنافسين، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة لمناقشة برنامج الإعداد لمباراة القمة والاستقرار على الطريقة التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام الزمالك بجانب مناقشة سلبيات وإيجابيات مباراة أسوان التى خاضها الفريق أمس.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن لجنة الكرة أوصت بتخصيص مكافآت للاعبين فى حالة الفوز على الزمالك، وذلك لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للتغلب على الآثار السلبية التى فرضتها الأزمات الأخيرة التى ضربت الفريق، كما قرر فايلر تكثيف الجلسات مع اللاعبين لمطالبتهم بالتركيز فى التدريبات والمباريات وعدم الانشغال برحيل زملائهم لتحقيق الأهداف التى يسعى الجهاز الفنى لتحقيقها، فيما تلقت لجنة التخطيط شكوى من لاعبى الأهلى من سوء أرضية ملعب «الأهلى»، والتى كانت السبب فى عدم على ظهورهم بشكل أفضل خلال مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى الجولة الـ19 من الدورى، وطلبت اللجنة تقريرا شاملا من الجهاز الفنى عن الأرضية من أجل الوصول إلى حلول سريعة مع المسؤولين عن الملعب كما جددت اللجنة طلبها من فايلر تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين للأندية الأخرى من أجل الرد على الطلبات التى وصلت النادى لتمديد إعارة البعض أو تسويق اللاعبين الراغبين فى الاحتراف الخارجى، وذلك بعد معرفة مدى حاجة الفريق من جهودهم فى الموسم الجديد. من ناحية أخرى، تعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى، لمناقشة الخطة التى أعدها لتطوير القطاع واستراتيجية العمل.