شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة مباراة نادى مصر الليلة.. والفريق يدخل معسكرا مغلقا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الانتظام في معسكر مغلق، مساء اليوم الاثنين، عقب انتهاء اللاعبين من أداء مرانهم الأخير على أرض ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة نادى مصر المقرر اقامتها غدا.
ومن المقرر ان يعلن كارتيرون قائمة الفريق لمباراة نادى مصر المقررة غدا ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى العام
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