شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطواخين الأقرب لتولي قيادة برشلونة خلفا للمدرب كيكي سيتين المُقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، من تولي قيادة فريق برشلونة الموسم المقبل عقب الإطاحة بالمدرب كيكي سيتين عقب النتيجة الكارثية 8-2 الذي حققها مع الفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتسبب ظهور كومان في مدينة برشلونة أمس الأحد حالة من الجدل بين جماهير الفريق الكاتالوني، حيث توقع الأغلبية أن يكون المدير الفني لمنتخب الطواحين هو الأقرب لخلافة كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة السابق.

وقالت صحيفة «ماركا»، أن كومان هو الرجل الذي سيتولى المهمة الفنية لبرشلونة، خلفًا لكيكي سيتين المدير الفني الحالي، والقريب من الإقالة. وأشارت إلى أن كومان تم تصويره في مطار برشلونة أمس الأحد، ليغذي الشائعات التي خرجت وقالت إنه المرشح الأول لخلافة سيتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني سيعقد اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مستقبل البارسا، موضحة أن قرار إقالة سيتين، قد يصدر رسميا. يذكر أن كومان، ينافس ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، على تولي المهمة الفنية لبرشلونة. وودع برشلونة، دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بعد الخسارة المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ.