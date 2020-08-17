شكرا لقرائتكم خبر عن المدربين الألمانن يغزو الـ«تشامبيونزليج».. فليك وتوخيل وناجلسمان في نصف نهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترك الألمان، بصمة خاصة على منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وباتوا يأملون في لقب يثبت جدارتهم في التربع على عرش القارة العجوز.

وتأهل بايرن ميونخ ولايبزيج إلى نصف النهائي، بعد اجتيازهما برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، وهناك فرصة سانحة، لأن يلتقيا في المباراة النهائية الأسبوع المقبل.

ويلاقي لايبزيج منافسه باريس سان جرمان مساء غدا، على أن يواجه بايرن ميونخ، في اليوم بعد غد الأربعاء، خصمه ليون في المربع الذهبي.

لكن هناك بصمة ألمانية أخرى، متمثلة في وجود 3 مدربين ألمان في نصف النهائي، وهم هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، وجوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، وتوماس توخيل، المدير الفني فريق باريس سان جيرمان.

لم يكن أشد المتفائلين يؤمن بقدرة فليك، على النجاح مع بايرن ميونخ بهذه الطريقة المدهشة، بعدما استلم تدريب الفريق بشكل مؤقت، خلفا للمدرب الكرواتي المقال نيكو كوفاتش.

والسبب في ذلك أن خبرة فليك كمدرب أول تكاد تكون معدومة، فبعد 5 أعوام قضاها كمدرب لهوفنهايم بين عامي 2000 و2005، تم تعيينه ضمن الطاقم الفني لريد بول سالزبورج بقيادة جيوفاني تراباتوني.

وسرعان ما انتقل فليك للعمل كمساعد لمدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، وكان مع الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2014، قبل أن يترك منصبه في العام ذاته.

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وساهم فليك في فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس، ثم لعب دورا رئيسيا في اكتساح برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي البطولة القارية.

ويعتبر ناجلسمان، أصغر مدرب يتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك بعمر 33 عامًا و21 يومًا، وهناك الكثير من اللاعبين الذي يكبرونه سنًا من بين أضلاع المربع الذهبي. أما توخيل يبدو عازمًا على تقفي أثر صديقه يورجن كلوب، حيث يحلم بقيادة سان جيرمان، لأول لقب أوروبي في تاريخه، في موسمه الثاني مع الفريق.