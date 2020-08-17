أزمة في اللجنة الأولمبية والاتحادات لانقطاع الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في اللجنة الأولمبية والاتحادات لانقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة لإنقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب عطل في «محول» الكهرباء.
تأكد مسئولو الاتحادات واللجنة الأولمبية أن المحول الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل وهو ما يعني استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل لثلاثة أسابيع يستمر فيهم تعطل العمل ويجب التعاقد لشراء محول جديد في الفترة الحالية من أجل إعادة الكهرباء.
الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية أخطرت وزارة الرياضة بالأزمة الحالية ولم يتم التحرك منذ أكثر من أربعة أيام في هذه الأزمة.
وتسبب انقطاع الكهرباء في أزمة كبيرة في مقرات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وتعطل العمل بها وهو ما يعد أزمة كبيرة تهدد عمل الاتحادات في الفترة الحالية واستقرار النشاط الرياضي.
ويحتاج المحول الجديد لما يقرب من 300 ألف جنيه وهو ما يعتبر ضغط على ميزانية اللجنة الأولمبية.
تنتظر اللجنة الأولمبية منذ الأسبوع الماضي رد وزارة الرياضة الذي لم يحسم هذه الأزمة بالدعم المادي لشراء محول جديد.
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