شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد ملعبى «القاهرة» و«برج العرب» لمواجهة الرجاء المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد مسئولو الزمالك ملعبين لاستضافة مباراة العودة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، المقررة الشهر المقبل، حيث قرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة الذهاب في المغرب، على أن يقام لقاء العودة في مصر.

واستقر مسئولو الزمالك، على تحديد ملعب استاد القاهرة الدولى وملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، لاستضافة المباراة، على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال الأيام القليلة المقبلة لإرسال الملعب النهائى للاتحاد الإفريقى.

وسيتحدد الملعب بناء على الموافقات الأمنية والتى تأتى بالتنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز الفنى مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف». يذكر انه حتى الآن لم يتم إخطار الزمالك بشكل رسمى من جانب الاتحاد الإفريقى، بموعد لقاء الذهاب الذي سيقام في المغرب.