شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتفوق على مولر في جولة ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل تويتر، أن نيمار فاز بالجائزة، بعد العرض المميز الذي قدمه رفقة فريقه أمام أتالانتا. ونافس نيمار، الثلاثي توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، موسى ديمبلي، لاعب ليون الفرنسي،، دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج.

وكان نيمار قد نجح في قيادة سان جيرمان لإقصاء أتالانتا من ربع النهائي، بسيناريو مثير في الدقائق الأخيرة، بينما سجل مولر هدفين في فوز بايرن على برشلونة 8- 2. أما ديمبلي تمكن من تسجيل هدفين في شباك مانشستر سيتي، فيما قدم أوباميكانو مجهودًا مميزًا أمام أتلتيكو مدريد.