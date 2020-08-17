شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتراجع عن فكرة الإطاحة بالإسباني بيب جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مانشستر سيتي، موقفه من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد الإخفاق الأوروبي والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد جوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني. وأضافت أنه بالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن جوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام. ولفتت الصحيفة إلى أن جوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الماضية، لتزعم أن السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لجوارديولا. وأكد التقرير البريطانية أن جوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا.