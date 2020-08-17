شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مكان قرعة مونديال اليد لسفح الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير المقبل علي أن اللجنة المنظمة ستجتمع غدا الأربعاء بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمناقشة نقل مكان قرعة بطولة العالم من متحف الحضارات إليّ مكان أخر بسبب عدم إتاحة إدارة المتحف التي تغيرت منذ عدة أيام لوجود مكان مخصص لعقد القرعة داخل المتحف لوضع الخطوط العريضة لمكان قرعة البطولة الجديد بعد نقله من متحف الحضارات بعين الصيرة إلي سفح الأهرامات ٥ سبتمبر المقبل. وأضاف لبيب إلي أن الجميع يعمل ليل نهار من أجل الخروج بأفضل شكل للاختبار التنظيمي الأول وهو حفل قرعة المونديال.

وأنه بعد دراسة عشرات الأماكن الرائعة والمغرية في مصر لم يستطيع مكان منافسة سحر وعظمة الاهرامات لاستضافة حفل قرعة حدث بحجم المونديال، كما أن للمكان مزايا مختلفة ومتعددة في كل الأحوال..

وكشف مدير البطولة عن زياراتين لوفدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد مطلع سبتمبر المقبل، الأولي للاطمئنان علي تفاصيل أماكن الإقامة والإعاشة والملاعب وأماكن التدريب وبعض الأمور الأخري، أما الزيارة الثانية فستكون لمندوبي الاتحاد الذي سيحضر خصيصاً لحضور قرعة المونديال.

وأشار مدير البطولة إلي أن مصر تتطلع لخطف أنظار العالم في حفل القرعة، واكد أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

علي صعيد آخر صرح نور أبوزيد مدير المنتخب الوطني لفراعنة اليد أن المعسكر الحالي بالغردقة هو الأول ضمن خطة الجهاز الفني استعدادا للمونديال وسيستمر حتي يوم ٢٩ من الشهر الجاري مشيرا إليّ أن الفريق سيحصل علي راحة لمدة يومين بعد عودته للقاهرة سيحدد بعدها المدير الفني للمنتخب روبيرتو جارسيا مكان إقامة المعسكر الثاني الذي سيكون بالقاهرة علي الأرجح وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف مدير المنتخب عن تواجد كريم هنداوي حارس مرمي المنتخب والمحترف بنادي كوستانتا الروماني في المعسكر الحالي بينما سيتواجد بقية المحترفين الستة خلال الأسبوع الدولي في شهر نوفمبر المقبل الذي يسمح للاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية وغيرها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية والمعسكرات الخارجية.

يذكر أن المحترفين الستة لمنتخب الفراعنة هم: محمد ممدوح هاشم بنادي دينامو بوخارست الروماني ومحمد سند بنادي نيم الفرنسي وأحمد هشام بنادي إكس أون بروفانس الفرنسي وعلي زين بنادي الشارقة الإماراتي وكريم هنداوي بنادي كوستانتا الروماني ويحيي خالد المحترف بنادي فيسبيريم المجري.

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وعلم الأهرام أن يحيي خالد لن يتمكن من المشاركة في المعسكرين الأول والثاني نظرا لمشاركته مع ناديه فيسبيريم في منافسات دوري أبطال أوروبا للأندية حتي شهر ديسمبر المقبل بعدها سيعود للقاهرة للمشاركة في معسكر الفراعنة الأخير لمدة أسبوعين قبل انطلاق بطولة العالم للرجال منتصف يناير المقبل.