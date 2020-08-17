شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة الأهلي السابق: أنصح «إكرامي وعاشور» بالصمت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد العدل، المنتج السينمائي ورئيس قناة النادي الأهلي سابقا، رسالة خاصة إلى شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد محمد العدل في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أطالب شريف إكرامي بالصمت وعدم الرد في الوقت الجاري كما أطالب حسام عاشور بعمل فيديوهات جديدة مرة أخرى».
وتابع: «شريف إكرامي لم يكن موفقا في البيان الذي كتبه» وأشار: «كما يجب على الجماهير عدم التطاول على أي لاعب ترك النادي الأهلي».
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